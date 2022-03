Le Desjardins – Wild laisse filer une avance et perd le 3ème match

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a laissé filer une avance de 5-2 pour s’incliner 6-5 contre le JB de Daveluyville dans le troisième match de la série quart de finale 3 de 5 de la Ligue régionale de hockey.

Raphaël Cloutier, avec son deuxième but du match et de la série, Jason Pitt, Marc-André Bossé et Alex Roux ont comblé l’écart afin de signer une première victoire dans cette série.

Le but de Roux a été marqué avec un peu plus de cinq minutes à faire en troisième période tandis que celui de Bossé, son deuxième du match et de la série, nivelait la marque à 5-5 à 11 :37 de la troisième période.

Piaget Ntakarutimana (2ème), Félix Meunier (2ème et 3ème), Jordan Chabot (1er) et Samuel Grégoire (2ème) ont inscrit les buts des Windsorois.

Le gardien du Desjardins – Wild, Sean Julien, a reçu 56 lancers contre 38 pour Élie Houle.

480 spectateurs ont assisté à cette rencontre au Centre J.-A.-Lemay et souhaitaient voir leurs favoris passer en demi-finale.

Voici l’horaire des autres matchs de la série...

- Samedi 12 mars à 20 heures : à Daveluyville (Windsor mène la série 2-1)

Si nécessaire...

- Dimanche 13 mars à 20 heures : Centre J.-A.-Lemay

Il est à noter que le passeport vaccinal n’est plus requis à nos matchs locaux, conformément aux nouvelles directives du gouvernement du Québec qui sont en vigueur dès ce 12 mars.