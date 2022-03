Un départ canon pour le Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor

Windsor – C’est du jamais vu depuis 15 ans : le 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor a attiré une foule impressionnante à sa première semaine de compétition qui se tenait au Centre sportif J.-A. Lemay.

Dans une atmosphère électrisante, dimanche, dans la catégorie M13 B, une équipe locale, le Promutuel du Val-Saint-François, a inscrit une victoire de 4-1 face au Phoenix 3 de Sherbrooke.

Par ailleurs, dans la finale M13 BB, c’est le Bastions de Blainville a battu le Phoenix de Sherbrooke par la marque de 4-2.

Finalement, dans la catégorie M15 B, les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe ont gagné 5-1 face aux Archers de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Achalandage

La présence de plusieurs équipes de la grande région, que ce soit Magog, Sherbrooke ou le Val-Saint-François, en demi-finales et en finales dimanche, a fait en sorte que la foule était nombreuse à être venue encourager les jeunes joueurs de hockey.

« C’était vraiment très plaisant de voir tous ces gens au Centre sportif pour le 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor. Nous avons connu une des journées les plus achalandées de l’histoire du Tournoi. Tout le monde était heureux de pouvoir prendre part à une telle activité après avoir vécu les contraintes de la pandémie », se réjouit Luc Desrosiers, président du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

« Les gens étaient vraiment contents de sortir à nouveau. Nous l’avons senti toute la fin de semaine », insiste M. Desrosiers.

Consignes sanitaires

Tout au long de la première semaine de compétition, les gens ont respecté les consignes sanitaires en vigueur. Un seul petit incident est survenu à l’entrée où on demandait au gens le passeport vaccinal.

« Les gens ont respecté les consignes et ils n’ont pas critiqué. Nous n’avions pas à nous battre avec les gens pour qu’ils portent leur masque comme c’était exigé. Le respect des consignes en place, ça a été génial », affirme le président.

Il s’agissait en fait du premier tournoi du genre à se tenir dans la région de l’Estrie depuis l’assouplissement des consignes.

« Nous avons également été témoin des retombées économiques que provoque le Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor. Certains commerçants ont d’ailleurs remarqué un achalandage inhabituel », soutient M. Desrosiers.

À compter du mercredi 9 mars, pas moins de 22 équipes se présenteront au Centre sportif de la rue Georges-Guilbault pour les grands honneurs de leur division respective, soit six équipes M13 A, huit formations dans le M13 C de même que dans le M15 A. Du mercredi soir jusqu’au dimanche, 41 joutes seront disputées, dont les trois parties finales qui viendront clôturer cette 44e édition le dimanche 13 mars à 14 h 30 (M13 C), à 16 h (M13 A) et à 17 h 30 (M15 A).