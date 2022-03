C’est un départ !

Windsor - Après deux reports à cause de la pandémie, le coup d’envoi du 44e Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor a été donné ce jeudi alors que 38 équipes se disputent les grands honneurs sur la patinoire du Centre sportif J.A. Lemay.

L’ouverture officielle a eu lieu vers 19 h 30; la cérémonie protocolaire s’est déroulée en présence des présidents d’honneur du Tournoi, Johanne et Daniel Saint-Pierre, et de plusieurs dignitaires et partenaires importants de l’événement.

Lors de la première semaine d’activités, 16 formations sont au rendez-vous dans les divisions M13 B (six équipes), M13 BB (quatre équipes) de même que M15 B (six équipes) pour un total de 31 joutes, le tout culminant avec les finales le dimanche 6 mars, à 15 h dans le M13 B, à 16 h 30 dans le M13 BB et à 18 h dans le M15 B.

À compter du mercredi 9 mars, pas moins de 22 équipes se présenteront au Centre sportif de la rue Georges-Guilbault pour les grands honneurs de leur division respective, soit six équipes M13 A, huit formations dans le M13 C de même que dans le M15 A. Du mercredi soir jusqu’au dimanche, 41 joutes seront disputées, dont les trois joutes finales qui viendront clôturer cette 44e édition le dimanche 13 mars à 14 h 30 (M13 C), à 16 h (M13 A) et à 17 h 30 (M15A).

Cinq équipes représentant l’association du hockey mineur local et évoluant sous les couleurs du Promutuel du Val-Saint-François participent au tournoi, une équipe dans chacune des divisions simple lettre.

Quatre joutes auront lieu à l’aréna Paul-Émile-Lefebvre de Richmond pendant la journée du vendredi 11 mars.