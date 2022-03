Mousquiri : de retour pour une journée d’activités !

Richmond — En l’absence du tournoi, annulé au mois de septembre dernier pour la deuxième année en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement du Québec pour combattre la COVID-19, les jeunes de Richmond et Windsor membres des équipes M-11 (atome) A, B et C pourront, malgré tout, vivre une belle expérience lors d’une journée d’activités qui aura lieu le samedi 2 avril prochain à l’aréna de Richmond.

A cette occasion le comité organisateur a préparé une « Journée Mousquiri », dont la principale activité consistera à la présentation de trois matchs du calendrier régulier des équipes du Val-Saint-François face à des formations de Magog.

« Nous avons eu l’idée de cette journée à la fin de l’automne dernier lorsque nous avons dû annuler la 58e édition qui état prévu du 7 au 20 février dernier en raison de l’incertitude causée par la Covid-19, a expliqué la nouvelle présidente du tournoi, Jocelyne Morel.

Nous voulions que nos jeunes, qui n’auront pas eu la chance de participer au tournoi lors des deux dernières années, puissent vivre l’espace d’une journée, l’ambiance du tournoi Mousquiri. À cet effet, nous entendons offrir ce qui peut s’apparenter le plus au tournoi », a indiqué la nouvelle présidente du tournoi, Jocelyne Morel.

Lors de cette journée, un annonceur maison sera en fonction à chaque match et il y aura de la musique d’ambiance dans l’aréna. On procèdera également à la présentation officielle des joueurs avant chaque partie, sans oublier la joyeuse mascotte Mousquiri qui réserve des surprises pour tous les participants à l’issue de leurs rencontres.

Initialement, cette journée spéciale devait se tenir le 5 février dernier, mais en raison de restrictions sanitaires gouvernementales qui a entraîné la fermeture des arénas, celle-ci a dû être reportée. Le comité organisateur du tournoi est revenu à la charge dernièrement et s’affaire à compléter la programmation de cette « Journée Mousquiri », avec l’étroite collaboration de l’association du hockey mineur de Richmond.

Autres activités

Outre les trois matchs qui seront disputés en après-midi, d’autres activités suivront dans l’aréna et elles vous seront communiquées au cours des prochaines semaines. La population est invitée à participer en grand nombre à cette « Journée Mousquiri » et une invitation spéciale est lancée aux bénévoles afin de se retremper dans l’ambiance du tournoi pour être prêts en vue de la prochaine édition que tous espèrent, reviendra en 2023 !

Texte par Guy Marchand, Publiciste tournoi Mousquiri