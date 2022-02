Le Nordik Blades en position favorable

Val-des-Sources —À la reprise des activités de la LRH, le Nordik Blades avait rendez-vous avec les Shark’s d’East Angus vendredi soir dernier, alors que ces derniers étaient de passage à l’Aréna Connie-Dion dans ce qui représentait le dernier match du calendrier régulier des hommes de Jean-Pierre Turcotte.

C’est avec combativité que les valsourciens ont entrepris la rencontre et il n’aura fallu que 20 secondes seulement à l’équipe hôtesse pour prendre les devants par l’entremise du premier filet de la campagne du #81 Vincent

Lemire, sur des passes de Vincent Cloutier et David Laroche. Le Nordik Blades continua de s’imposer tout au long du premier engagement, si bien que la colonne des tirs au but affichait 17 lancers contre 10 en faveur des locaux après vingt minutes de jeu.

Si les deux équipes s’échangèrent un but en deuxième, le dernier tiers fut plutôt l’affaire de Val-des-Sources, alors que ces derniers ont inscrit quatre filets sans réplique; en route vers une importante victoire de 6 à 1 sur son plus proche rival.

En effet, cette victoire est d’autant plus importante, car jumelée au second revers encaissé par les Shark’s au cours de la fin de semaine, celle-ci permet aux porte-couleurs du fabricant industriel local de terminer au neuvième rang du classement général et de s’emparer de l’avantage de la patinoire dans la série suicide qui les opposera à ces mêmes Shark’s, le week-end prochain.

Les hostilités de cette série 2 de 3, débuteront donc à Val-des-Sources, le vendredi 25 février à 20h30, pour se transporter le lendemain du côté de l’Aréna Robert-Fournier d’East Angus, mais cette fois la rencontre est prévue pour 19h.

Si jamais un match ultime devait s’avérer nécessaire entre les deux formations, celui-ci serait disputé à l’Aréna Connie-Dion le dimanche 27 février à compter de midi. Voilà donc une fin de semaine assurément des plus fortes en émotions, qui attend les joueurs et les partisans des deux équipes en lice.

Une fois de plus, le Nordik Blades aura certainement besoin de toute l’énergie de la foule, pour venir à bout de son adversaire et ainsi poursuivre son parcours éliminatoire.