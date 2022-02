Le Desjardins - Wild termine sa saison au 4e rang

Windsor —La saison régulière 2021-2022 du Desjardins – Wild de Windsor a pris fin vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay, avec un revers de 6-4 contre le Sauro de Lac-Mégantic.

L’entraîneur Sébastien Letarte et ses protégés savaient que la victoire était essentielle pour terminer au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Malheureusement, en plus de ce revers, les résultats des matchs de cette dernière fin de semaine d’activités font en sorte que la formation de Windsor termine au quatrième rang.

Dans le match de vendredi, Kevin Matheson a fait mal au Desjardins – Wild avec une soirée de trois buts, dont son 13e cette saison. Son but, marqué à mi-chemin en deuxième période, a brisé une égalité de 2-2 et a lancé la poussée de son équipe qui a vu Clovis Chouinard (12e) et Keven Jacques (4e) porter la marque à 5-2 pour les visiteurs.

Alexandre Rodrigue (2e) a complété le pointage pour les vainqueurs en envoyant la rondelle dans un filet désert avec 66 secondes à faire au match.

Les marqueurs, pour les Windsorois, ont été Brandon Farrell (4e et 5e), Charles Marcoux (5e) et Félix Meunier (12e).

Place aux séries

En terminant au quatrième rang, le Desjardins – Wild affrontera le JB de Daveluyville dès le vendredi 4 mars, au Centre J.-A.-Lemay, à compter de 20 h 30.

Il reste à déterminer la formule des séries éliminatoires et la Ligue régionale de hockey devrait statuer sur ce point en début de semaine.

Dès que la formule est déterminée, le calendrier des matchs sera dévoilé.

Étant donné que le club a joué un match de moins à domicile que prévu, le Desjardins – Wild permettra aux détenteurs de billets de saison d’utiliser les billets restants lors du match du vendredi 4 mars seulement.