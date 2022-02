Le Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor aura lieu

Windsor – C’est officiel : le 44e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor aura bel et bien lieu, mais un peu plus tard que prévu.

Après un deuxième report des dates, les membres du Conseil d’administration du Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor ont confiance que la 44e édition pourra avoir lieu en 2022 avec les récentes annonces gouvernementales permettant le retour des tournois à compter du 28 février prochain.

L’événement prendra donc l’affiche du jeudi 3 mars jusqu’au dimanche 13 mars prochain, au Centre sportif J. A. Lemay de Windsor.

Avec l’assentiment de la Ville de Windsor pour la location du plateau sportif et celle de Hockey Estrie qui consent à la modification des dates pour la tenue du tournoi, c’est donc un sentiment de « fierté » qui anime maintenant les gens du bureau de direction, après toute cette période d’incertitude

« Je crois que les autres membres du conseil d’administration y ont cru plus que moi et c’est tant mieux ainsi puisque je ne suis pas certain que, personnellement, je me serais rendu jusqu’au deuxième changement de nos dates. Leur résilience et leur désir m’ont convaincu d’aller de l’avant avec eux et enfin, tous les efforts seront récompensés. Nous, ce que nous voulons, c’est de permettre aux jeunes de jouer au hockey dans le cadre compétitif d’un tournoi et on l’aura », souligne le président du Tournoi, Luc Desrosiers, en remerciant chacun des membres du CA qui ont toujours été convaincus du bien-fondé de leur démarche.

De son côté, le coordonnateur Jacques Corriveau s’affaire présentement à compléter les horaires d’une compétition qui se déroulera avec 37 équipes au lieu de 42, le nombre initialement prévu pour le tournoi qui aurait dû avoir lieu à la fin du mois de janvier. Pas moins de 74 parties seront disputées entre le 3 et le 13 mars, dont 5 joutes qui prendront l’affiche à Richmond lors de la journée du vendredi 11 mars.

D’autres renseignements seront dévoilés au cours des prochains jours relativement à la tenue de cette 44e édition du Tournoi provincial de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor.