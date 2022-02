Est-ce que le temps va manquer pour une reprise dans la LRH ?

Actualités-l’étincelle —Les semaines passent et bien que certaines mesures sanitaires tendent à s’assouplir tranquillement, il n’en demeure pas moins que l’impasse demeure dans le dossier de la reprise des sports intérieurs, tels que le hockey adulte notamment.

Faisant preuve de patience et de résilience, les deux formations de la ligue Régionale de Hockey senior, évoluant sur le territoire desservit par le journal Actualités-l’étincelle, sont toujours dans l’attente d’une décision des autorités publiques, tout en gardant l’espoir d’être en mesure de terminer la saison actuelle.

Il va sans dire que le temps commence tout de même à presser grandement pour les différentes organisations du circuit, car plusieurs arénas et/ou centres sportifs de la région ne peuvent habituellement se permettre de demeurer en opération après la deuxième semaine du mois d’avril.

Lorsque questionné à ce sujet les dirigeants du Nordik Blades de Val-des-Sources et du Desjardins-Wild de Windsor s’accordent pour dire qu’il serait des plus regrettables pour les partisans, les joueurs et la ligue en général, de devoir encore une fois annuler la fin de la saison, ainsi que les séries éliminatoires.

Au moment d’écrire ces lignes, des informations reçues laissaient croire qu’il serait possible que le premier ministre François Legault puisse prendre la parole au cours des prochains jours et ainsi être mesure d’annoncer de nouveaux assouplissements aux mesures en vigueur.

Si tel est bien le cas, il est à espérer pour les deux organisations senior A, qu’elles puissent de nouveau sauter sur la patinoire de leur amphithéâtre respectif, afin de reprendre l’action et finalement tenter de se mériter les grands honneurs de la coupe Action Maison 2021-22.