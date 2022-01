Les Trois-Lacs accueilleront un tournoi de pêche blanche du 11 au 13 février

Val-des-Sources (RL) —Le comité de pêche du Club de chasse et pêche Larochelle, invite la population à participer au tournoi provincial de pêche sur glace qui se déroulera du 11 au 13 février prochain sur les eaux gelées du secteur des Trois-Lacs à Val-des-Sources.

Le froid glacial des derniers jours aura certainement contribué de belles façons à lancer les activités, alors que le chemin d’accessibilité sur la glace est maintenant ouvert depuis un peu plus d’une semaine déjà. Il appert que ce type d’événement est particulièrement prisé par les gens de la région, alors qu’en plus du tournoi en question, il est intéressant de souligner que le comité avait lancé en 2019, une activité annuelle d’initiation jeunesse à la pêche hivernale.

Ces journées thématiques auront ainsi permis à plusieurs de découvrir les joies de ce sport hivernal. En ce qui a trait à la compétition proprement dite, les participants auront jusqu’à minuit le jour précédant leur présence sur les glaces des Trois-Lacs, pour communiquer avec l’un ou l’autre des responsables de l’événement afin d’officialiser leur inscription.

L’activité qui se déroulera de 9 h à 17 h 30 le vendredi 11 et samedi 12 février, alors que la cabane de prises de mesures située près de la descente de la rue Veilleux fermera à 15 h 30 le dimanche, mettant ainsi fin au tournoi amical. Les remises de prix aux personnes gagnantes se feront à ce même endroit à compter de 16 h. À noter que de nombreux prix de présences et de participations viendront également égayer ce rendez-vous hivernal tant attendu.

Des cabanes seront aussi disponibles pour locations et pour ce faire les gens doivent communiquer avec M. Stéphane Girouard au numéro : 819-350-5289, afin d’obtenir davantage d’informations à ce sujet. Les autres membres du comité organisateur avec lesquels il est possible de communiquer pour les réservations sont : François Charbonneau : 819-345-9578 et Mathieu Côté : 819-861-3483.