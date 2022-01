Le Club Fat Bike du Lac Brompton apporte des améliorations à ses installations

Saint-Denis-de-Brompton —Cette année, le Club fat bike du lac Brompton débute la saison avec plusieurs améliorations apportées à ses installations qui totalisent maintenant près de 24 km de sentiers balisés.

« Cette année, nous sommes dans l’obligation d’accroître les frais de droits d’accès aux sentiers. Comme tous les centres de vélo de montagne et de fat bike au Québec, nous avons été frappés de plein fouet par une augmentation de prix phénoménale pour les assurances responsabilité », souligne Vincent Chénier, trésorier et directeur au Club fat bike du lac Brompton.

Selon lui, ce coût représente près de 40 % des revenus bruts de l’an passé. « Avec votre contribution et la collaboration de nos fidèles et nouveaux partenaires qui nous font confiance en nous appuyant financièrement, nous vous offrons de magnifiques sentiers pour la pratique du fat bike et la raquette qui profiteront au bien-être de toute la communauté », mentionne M. Chénier.

La saison dernière a été plus que satisfaisante avec un taux d’abonnements de 68 % provenant de gens qui habitaient la MRC Val Saint-François.

La nouvelle saison prévoit entre autres une nouvelle boucle de 1 km pour les débutants (la D4 L’Allée) à laquelle les gens pourront accéder via le Boulevard à Christian.

On a aussi procédé au prolongement du célèbre sentier # 20 « Randonnée du Goulet » qui atteint dorénavant 4,6 km. Ce sentier se fera cette année en sens unique, permettant de découvrir de nouveaux paysages.

Dans le secteur de la Randonnée du Goulet, on a prévu un nouveau sentier de 259 m « KINBEN TONPOMPON » caractérisé double diamant, avec une descente très abrupte. Ce sentier expert est réservé aux cyclistes expérimentés seulement.

Finalement, il y a le prolongement du sentier # 11 « L’Étang » qui permettra d’accéder plus rapidement aux sentiers à partir du poste d’accueil.

« Avec ces nouveautés, nous sommes en mesure de vous offrir au total près de 24 km de sentiers balisés et cartographiés dans l’application gratuite Ondago. Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux sentiers mis en place pour satisfaire les adeptes de tous les niveaux », précise le directeur.

Le Domaine Lac Brompton propose en location 35 vélos fat bike dont cinq électriques ainsi que 45 paires de raquettes de différentes grandeurs. Le tout est disponible au poste d’accueil situé au 500, rue Côte de l’Artiste.

« En reconnaissance de tout le travail fait par nos bénévoles pour vous offrir de belles randonnées en pleine nature, nous vous demandons de ne pas circuler dans les sentiers en bottes ou en souliers. Les randonneurs sans raquettes, n’étant souvent pas conscients du dommage qu’ils font aux sentiers, créent des trous et cela demande beaucoup de temps à nos préposés pour réparer les sentiers touchés. Donc, nous vous demandons de circuler dans ces sentiers en raquettes ou en fat bike. Les chiens sont interdits en tout temps dans les sentiers », termine M. Chénier.