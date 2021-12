Le Desjardins — Wild a un rendez-vous important avant les Fêtes

Windsor – Le classement de la Ligue régionale de hockey est très intéressant et donne lieu, présentement, à de fortes batailles pour améliorer sa position.

Avec six victoires consécutives, le Desjardins – Wild de Windsor a réussi à monter au deuxième rang du classement avec 22 points contre 23 pour le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Dans cette heureuse séquence, les Windsorois ont eu raison de Coaticook à deux reprises et aucun autre match n’est prévu entre ces deux rivaux d’ici la fin de la saison régulière.

De là l’importance de gagner tous les matchs, d’ici la fin de la saison, et particulièrement l’affrontement de ce vendredi alors que le Desjardins – Wild sera l’hôte de la nouvelle formation du DLC de La Guadeloupe en Beauce.

Pendant que la troupe de Sébastien Letarte se frottera au DLC, Coaticook visitera les Nordik Blades à Val-des-Sources qui occupent le dernier rang au classement.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour un dernier match local avant la pause des fêtes.

De plus, en guise de cadeau d’appréciation envers ses partisans, nous remettrons une consommation Labatt gratuite aux 150 premiers partisans de 18 ans et plus, en collaboration avec le Dépanneur Renaud.

C’est un rendez-vous ce vendredi, à 20 h 30, au Centre J.-A.-Lemay.