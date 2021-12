Grosse victoire d’équipe du Desjardins – Wild à Lac-Mégantic

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a joué en équipe, vendredi soir face au Sauro à Lac-Mégantic, et est reparti avec un important gain de 5-2.

Après avoir vu Olivier Perreault donner les devants aux locaux, avec son premier but de la saison à 4 :12 en première période, les protégés de l’entraîneur Sébastien Letarte ont répliqué avec trois buts en deuxième période.

On devrait même dire que les protégés de monsieur Letarte ont carrément explosé car les trois buts ont été réussis en l’espace de 35 secondes.

Tristan Lamothe (2ème), Samuel Grégoire (9ème) et Jordan Chabot (4ème) ont inscrit ces buts à 11 :05, 11 :35 et 11 :40. Impressionnant!

Keven Jacques a redonné espoir aux 582 spectateurs présents au match avec son troisième but du match, inscrit à 18 :07 de la période médiane.

William Roy (2ème) et Félix Meunier (10ème) ont complété pour les vainqueurs en troisième période, Le but de Meunier a été réussi dans un filet désert avec un peu plus de deux minutes à faire au match.

Sean Julien a reçu 45 lancers pour signer la victoire contre 38 pour Pier-Luc Bouchard.

Mentionnons que le Desjardins – Wild reviendra devant ses partisans le vendredi 10 décembre, à 20h30, contre les Nordik Blades de Val-des-Sources.