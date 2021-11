Le Desjardins – Wild explose en 3è période à Coaticook

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a explosé avec quatre buts en troisième période pour l’emporter 7-4 contre le Dynamik Service agricole, vendredi soir, à Coaticook.

611 spectateurs ont vu Mykaël Létourneau (5ème) et Tommy Roger (5ème) inscrire un deuxième but dans ce match en plus des buts de Mathieu Lavoie (2ème) et Christophe Lebel-Duplessis (3ème). Ces buts ont permis aux Windsorois de remporter cette importante victoire et d’infliger un premier revers à domicile à la formation coaticookoise.

Charles Marcoux (3ème) a été l’autre buteur pour les vainqueurs.

Les buts du Dynamik appartiennent à Anthony Johnson (6ème), Mathieu Boutin (11ème), Raphaël Vachon (4ème) et Philippe Boisvert (1er).

Le match s’est terminé dans le tumulte alors que William Jacques, du Dynamik, a reçu une pénalité majeure pour avoir servi une mise en échec par derrière. Dans cette mêlée, Zachary Cadorette, du Desjardins -Wild, a reçu une inconduite de partie pour avoir tourné le match en dérision, selon le sommaire officiel de la partie.

Le Desjardins – Wild ne fait pas beaucoup de gain au classement, pour donner suite au match de ce vendredi, avec 12 points en 9 matchs. Cependant, les Windsorois ont des parties de plus à jouer que les autres équipes qui sont devant eux.

Deux matchs à domicile sont prévus le weekend prochain au Centre J.-A.-Lemay.

Le Gentilly Ford de Saint-Pierre-les-Becquets sera le visiteur, le vendredi 26 novembre à 20h30, suivi du Dynamik Service agricole de Coaticook, le dimanche 28 novembre à 14 heures.

Et préparez-vous pour voir les nouvelles couleurs du Desjardins – Wild lors du match du vendredi 26 novembre. Nous y reviendrons la semaine prochaine.