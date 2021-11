Le retour du Grand Prix de Valcourt

Valcourt (GA) — Après une année d’absence en raison de la pandémie, le Grand Prix de Valcourt pourra cette année fêter son 40e anniversaire en présentant une programmation quelque peu modifiée par les mesures sanitaires imposées par la Santé publique.

« L’an dernier, nous nous sommes battus jusqu’à la fin pour présenter le Grand Prix, mais nous avons dû lancer la serviette à cause des mesures en place. Nous avons tout de même gardé nos employés et nous avons organisé des activités en ligne », rappelle Martin Simard, président du Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

Et cette année, c’est le retour du Grand Prix Ski-doo de Valcourt. « Nous annonçons officiellement qu’il y aura un Grand Prix les 11, 12 et 13 février 2022. Ce ne sera pas un Grand Prix standard comme il y avait les années passées. Nous avons dû nous adapter notre programmation aux contraintes sanitaires en vigueur », précise le président du comité organisateur.

Par exemple, il y aura juste des courses le jour. « Sur le site de compétition, il n’y aura pas de spectacle le soir. La zone famille a également été extraite des lieux, mais elle sera aménagée ailleurs dans la région, tout comme les spectacles musicaux en soirée », précise M. Simard.

Le président ne peut pas encore préciser les lieux exacts de ces activités. « Nous attendons certaines confirmations avant d’annoncer les détails. Ça devrait sortir sous peu », mentionne M. Simard.

Clin d’œil

Selon le président, ces modifications se présentent un peu comme un clin d’œil au passé. « Au départ, il y a quarante ans, c’était beaucoup plus éclaté comme événement. Il y avait des activités un peu partout dans les villages à proximité des lieux de compétition. Nous revenons un peu au Festival international de la motoneige », souligne M. Simard.

D’un point de vue compétitif, les visiteurs devront s’attendre à beaucoup d’action. Entre autres, le snocross, le circuit de glace et le snowbike seront inscrits à la programmation.

« Certaines activités restent à confirmer comme les motos sur glace », ajoute le président.

Tout comme l’an dernier, les juniors auront accès à leur propre circuit. « Il y aura des jeunes à partir de trois ou quatre ans. C’est très impressionnant. Les mères devront retenir leur souffle », mentionne-t-il.

Habituellement, entre 30 000 et 35 000 personnes prennent part aux festivités. « Cette année, à cause des conditions particulières imposées par la pandémie, nous sommes limités à un certain nombre de visiteurs qui devront présenter leur passeport vaccinal à l’entrée des différents sites. Nous suivons les mesures sanitaires, mais nous espérons un certain assouplissement au cours des prochaines semaines », souhaite M. Simard.

Le nombre de billets en circulation sera déterminé selon les exigences de la Santé publique.

En lien avec le 40e anniversaire, des archives sont disponibles sur le site Internet du Grand Prix.

« Il y a une lumière au bout du tunnel. Ça augure bien pour le 40e anniversaire du Grand Prix Ski-doo de Valcourt.