Un vent de renouveau souffle chez le Nordik Blades

Val-des-Sources(RL) —Il est certain que l’échantillon est bien mince, mais force est d’avouer qu’un vent de changement semble vouloir s’installer au sein de la formation senior du Nordik Blades de Val-des-Sources depuis quelques semaines. Nul besoin de rappeler le difficile début de saison de l’équipe, alors que les activités de la ligue régionale de hockey reprenaient en octobre, après une année d’absence complète en raison de la pandémie.

Au terme d’un premier mois marqué par une série de défaites, le conseil d’administration du Nordik Blades a décidé d’apporter du sang nouveau au sein de l’organisation et de confier les rênes de l’équipe à M. Erik Archambault, lui qui occupe maintenant le poste de directeur général de la formation valsourcienne. Détenteur d’une solide connaissance du hockey senior, acquise notamment lors de passage au sein de diverses organisations telles que Bécancour au niveau AAA et dans la LHSR avec Acton Vale, Érik Archambault propose une vision progressive et réaliste pour son équipe. « J’apprécie la confiance que l’on a placée en moi et je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution à l’équipe.

Depuis mon arrivée je regarde et j’analyse constamment nos éléments actuellement en place. Il faut comprendre que la réalité du hockey senior n’est pas toujours évidente en raison des disponibilités de présences des joueurs qui peuvent varier beaucoup. Il faut être francs et souligner que le calibre de jeu a augmenté au sein de ligue au cours des dernières années et aujourd’hui des joueurs se doivent d’accepter des rôles qui peuvent être différents de ceux qu’ils avaient connus au départ.

Mon travail consiste donc à épauler l’équipe d’entraineurs en demeurant toujours à l’affût des possibilités qui s’offrent à nous d’améliorer notre formation et de dénicher des joueurs qui seront en mesure d’endosser des rôles bien précis, pour ainsi aider le Nordik Blades à atteindre de nouveaux sommets.

C’est un travail qui prendra un certain temps et qui se fera graduellement, mais je dois dire que l’on sent tout de même déjà que la philosophie s’implante bien au sein de notre groupe. Les gars dans la chambre sont enthousiastes et sont fiers de porter l’uniforme de Val-des-Sources.

De plus en plus on prouve que nous sommes en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue et ça, c’est motivant. », de commenter le DG. Ce dernier souligna en terminant toute l’importance que revêt la présence des partisans dans les gradins, alors que l’appui du 6e joueur est trop souvent l’élément qui marque la dose d’énergie nécessaire pouvant faire la différence entre une victoire et une défaite.

Le prochain match à domicile du Nordik Blades sera présenté le vendredi 26 novembre, alors que le capitaine Samuel Ducharme et sa bande recevront la visite des Shark’s d’East-Angus à l’aréna Connie-Dion, à compter de 20 h 30. C’est donc à ne pas manquer !