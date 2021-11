Une troisième période difficile pour le Desjardins - Wild

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a connu une troisième période difficile et la nouvelle équipe du Sauro de Lac-Mégantic en a profité pour l’emporter au compte de 7-4, vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

C’est le deuxième but du match et sixième but de la saison de Kevin Matheson qui a brisé l’égalité de 4-4 à mi-chemin en troisième période.

Cédric Therrien a suivi avec ses deux buts pour mettre le match hors de portée des Windsorois, incluant un but dans un filet désert. Il a maintenant cinq buts cette saison.

Les visiteurs avaient pris les devants 3-0 dans les premières minutes du match sur les buts d’Alexis Poulin (1er), Kevin Matheson et Keven Jacques (2ème).

Tristan Lamothe (1er) et Zachary Cadorette (6ème) ont réduit l’écart à un seul but avant la fin de cette période.

Ce dernier a nivelé la marque, à 5 :23 en deuxième période, avec son deuxième but du match et septième filet de la saison. Tommy Roger a procuré les devants 4-3 aux locaux, à 14 :23, avec son troisième but de la saison.

Jean-Sébastien Vachon (7ème) renvoyait les deux équipes à la case de départ avec son but inscrit avec moins de deux minutes à faire à la période médiane.

Les Méganticois ont dirigé 33 lancers vers Sean Julien tandis que Pier-Luc Bouchard recevait 28 lancers.

Le Desjardins – Wild a vu le Sauro venir le rejoindre au cinquième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 10 points chacun. Les Windsorois ont un match en main.

En terminant, l’organisation windsoroise a honoré le Camping Île-Marie de Sherbrooke, avant le match, pour la conquête du tout premier championnat de l’histoire de la Ligue nationale de hockey balle.

Plusieurs membres du Desjardins – Wild ont évolué pour cette équipe qui a fait courir les foules, l’été dernier, au Complexe hockey balle Sherbrooke.

Le prochain match du Desjardins – Wild aura lieu le vendredi 19 novembre, à 20h30, face au Dynamik Service Agricole à Coaticook qui a subi un premier revers, vendredi soir, à Warwick.