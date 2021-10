Le Desjardins – Wild s’incline contre les Cougars à Warwick

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a vu les Cougars Inter-Clôtures de Warwick inscrire deux buts en troisième période pour l’emporter 7-4, vendredi soir.

Les deux buts de Yannick Éthier en troisième période, qui en a quatre depuis le début de la saison, ont permis aux Cougars de confirmer leur victoire à la grande joie de leurs partisans. Il en avait inscrit un en première période.

C’est le deuxième but du match de Gabriel Guillemette, son neuvième but de la saison, qui a permis aux Cougars de l’emporter avec son but marqué en avantage numérique, à 16 :26 en deuxième période.

Alex Lessard (3ème) et Frédéric Lévis (2ème) ont marqué les autres filets des vainqueurs.

Les Windsorois ont été dans le coup lors des deux premières périodes grâce aux buts de Brandon Farrell (1er), Félix Meunier (7ème et 8ème) et Zachary Cadorette (2ème).

Les joueurs du Desjardins-Wild ont dirigé 42 lancers vers Kevin Daigle tandis que Sean Julien recevait 40 lancers.

C’est avec une fiche de trois victoires en cinq matchs que le Desjardins-Wild se rendra affronter le JB à Daveluyville (5-1) le vendredi 29 octobre à 20h30.

Prenez notre que le match prévu le dimanche 24 octobre, contre Coaticook, a été déplacé au dimanche 28 novembre au Centre J.-A.-Lemay.

Le prochain match local aura lieu le vendredi 5 novembre à 20h30 alors que les Nordik Blades de Val-des-Sources seront les visiteurs.