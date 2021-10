Retour du Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor : la période des inscriptions bat son plein

Windsor — L’annonce en avait été faite il y a quelques semaines déjà à l’effet que la 44e édition du Tournoi provincial de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor serait de retour après une pause d’une année en raison de la pandémie de Covid-19, mais voilà que l’Association du Hockey mineur de Windsor confirme officiellement le tout suite à une première réunion ayant permis la formation du tout nouveau Conseil d’administration qui dirigera l’événement.

L’Association du Hockey mineur de Windsor est désormais maître d’œuvre du Tournoi et l’organisme vient de nommer un comité indépendant qui assurera le bon fonctionnement de l’activité que l’on connaissait jusqu’à maintenant sous le nom du Tournoi Pee-Wee Bantam de Windsor.

Et ce comité de direction réunira huit bénévoles qui ont accepté de relever le défi ensemble, soit Luc Desrosiers à la présidence, Jacques Corriveau au poste de coordonnateur, Chantal Doyon à titre de registraire, Stéphanie Doyon-Jolin qui cumulera la fonction de secrétaire et de responsable du bar, Jean Schinck Jr à la fonction de trésorier, André Nadeau qui devient responsable des affaires techniques et des événements, Joannie Beaudin qui s’occupera des arbitres et marqueurs tandis que le président de l’AHMW, Yannick Gendreau apportera aussi son coup de pouce au tournoi à titre de responsable de la sécurité et du secourisme.

« Je suis très content des bénévoles qui se greffent à notre équipe avec un beau mélange d’expérience et de dynamisme » de commenter le président du CA du tournoi, Luc Desrosiers.

Inscriptions en cours

D’ailleurs, le coordonnateur du Tournoi M13 M15 Sherwood de Windsor qui prendra l’affiche du 26 janvier au 6 février prochain au Centre Sportif J. A. Lemay de Windsor, M. Jacques Corriveau, fait remarquer que la période des inscriptions bat actuellement son plein et qu’il espère avoir atteint le nombre requis d’équipes au cours du prochain mois.

« On souhaite afficher complet vers la mi-novembre dans le meilleur des mondes. Déjà près d’une trentaine d’équipes sont inscrites et les inscriptions nous arrivent de manière régulière » de confier M. Corriveau, très sûres que cette 44e édition devrait attirer une quarantaine d’équipes des différentes régions du Québec.

Les équipes ou les personnes qui aimeraient obtenir de plus amples renseignements ou qui souhaiteraient s’inscrire à cette 44e édition peuvent contacter M. Corriveau au 819-578-4195 ou par courriel à jacquescorriveau1960@gmail.com ou consulter le site web à l’adresse www.tournoipeeweebantamwindsor.com.