Félix Meunier et Le Desjardins – Wild s’éclatent à l’ouverture locale

Windsor – Félix Meunier a inscrit trois buts pour aider le Desjardins – Wild de Windsor à inscrire un gain de 9-5 contre le Courteau de Trois-Rivières lors de l’ouverture locale, vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Il a marqué son premier but en première période et les deux autres en deuxième période à la grande joie des 480 spectateurs qui étaient tellement heureux de revoir leurs favoris.

Meunier a maintenant six buts cette saison.

Zachary Cadorette (1er), Tommy Roger (1er), Mathieu Lavoie (1er), Mykaël Létourneau (2ème), Samuel Grégoire (5ème) et Samuel Loiselle (1er) ont contribué à cette belle victoire d’équipe.

La réplique des Trifluviens est venue de Xavier Boucher (1er et 2ème), Jaymy-James Descôteaux (1er et 2ème) et William Hébert (1er).

Sean Julien était devant la cage du Desjardins – Wild face à Alex Léveillée.

Le Desjardins – Wild disputera son prochain match local ce vendredi 22 octobre contre les Cougars Inter-Clôtures à Warwick, dès 20h30.

En terminant, l’organisation du Desjardins – Wild tient à remercier les spectateurs de leur grande collaboration lors du match de vendredi. Les mesures sanitaires en place ont été respectées à la lettre et nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance.