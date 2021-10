La 58e édition du tournoi national atome Mousquiri de Richmond est annulée

Richmond – Pour la deuxième année consécutive, le comité organisateur du Tournoi national Atome Mousquiri annonce que la 58e édition n’aura finalement pas lieu cet hiver à Richmond.

C’est en effet la décision qui a été prise en début de semaine par les dirigeants du comité. Appelé à se prononcer sur la tenue ou non de ce populaire événement sportif qui devait être présenté du 4 au 17 février, le comité a dû à nouveau, s’avouer vaincu par le climat d’incertitude entourant le toujours menaçant COVID-19 et les règlements sanitaires préconisés par la direction de la Santé publique du Québec.

« On a tenu une réunion et après avoir discuté et examiné en long et en large toutes les implications que cela entraînerait, nous en sommes venus à la conclusion qu’il était préférable de ne pas présenter de tournoi cette année et mettre ainsi fin à plusieurs rumeurs qui circulaient sur ce sujet », a déclaré le président, Guillaume Cayer-Richard.

« La santé et la sécurité de nos bénévoles sont notre priorité première, comme celles des participants et des spectateurs et nous ne pouvons malheureusement garantir que ce sera le cas en février prochain », a ajouté M. Cayer-Richard,

Catégorie d’âge

Il faut dire aussi que la catégorie d’âge des participants pose un sérieux problème aux organisateurs. Le tournoi accueille en effet des jeunes âgés entre 9 et 11 ans, une catégorie d’âge qui n’a pas encore vaccinée au Québec, mais qui pourrait se voir offrir le vaccin d’ici la fin de l’année 2021.

Une autre incertitude parmi tant d’autres et malgré tout le comité avait déjà reçu une quinzaine d’inscriptions d’équipes désireuses de participer au tournoi.

« En majorité des équipes de classe deux lettres, et quelques équipes simple-lettre, de dire le président du tournoi. Des inscriptions plus tardives que par le passé, puisqu’en temps normal l’acceptation de toutes nos équipes, au nombre d’une cinquantaine, était complétée à ce temps-ci de l’année », de conclure avec regret le président qui compte sur la compréhension des gens et des partenaires quant à la décision prise par le comité organisateur du tournoi Mousquiri.

Source : Guy Marchand, relationniste du tournoi Mousquiri.