La saison du soccer se termine en beauté

Windsor (SFT) — C’est déjà la fin de la saison de soccer 2021, mais ce n’est bien sûr qu’un au revoir.

C’est en effet avec une grande satisfaction que le Nitro de Windsor arrive au terme d’une autre belle saison de soccer. La saison fut marquée par l’implantation du Centre de développement de club (CDC) auprès des jeunes de 5 à 12 ans, dont le fonctionnement a porté fruit et fut apprécié des joueurs et joueuses. Les responsables du CDC, Érik Lacasse, William Lacasse, Alexane Marcotte et Eve-Marie Maheux ont fait un excellent travail sur le terrain.

Chez les plus vieux, le Nitro s’est bien démarqué toute la saison. D’ailleurs, l’équipe U16M L1-2 a été sacrée championne de saison et championne des séries éliminatoires en remportant la médaille d’or lors de la grande finale le dimanche 26 septembre dernier. La formation féminine des 15-16 ans a quant à elle remporté la médaille d’argent dans sa catégorie. Il est important de souligner aussi au passage le travail remarquable des équipes U14F et Senior F Division 2 pour qui l’aventure s’est terminée en ½ finales. Le groupe Senior M Division 3 a perdu 1-0 la finale de sa catégorie le lundi 4 octobre à Sherbrooke après avoir terminé la saison régulière en 2e position du classement.

Pour une seconde saison marquée par la pandémie, il n’y a heureusement aucun impact majeur à noter sur la tenue des activités, et ce, malgré l’arrivée du passeport vaccinal en septembre. L’heure est maintenant au bilan de fin de saison pour les membres du conseil d’administration qui préparent déjà la tenue de l’Assemblée générale annuelle du club. Nous pourrons vous annoncer ce qu’il aura été discuté lors de cette assemblée sous peu, restez à l’affût !

Merci à toute l’équipe du Nitro pour vos efforts, encore une fois, afin de faire vivre une saison de soccer digne de ce nom à nos jeunes et moins jeunes.