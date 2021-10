Le Nordik Blades toujours à la recherche d’un premier gain en 2021

Val-des-Sources(RL) —Le Nordik Blades de Val-des-Sources ne connait assurément pas le début de saison espérer, alors que ces derniers ont subi un deuxième revers en autant de sorties cette saison, cette fois par la marque de 9 à 1 face au JB de Daveluyville. Le Nordik Blades aura tout de même su créer une certaine offensive en dirigeant 35 lancers en direction du gardien du JB, qui n’aura finalement cédé que devant le tir d’Hugo Roy, alors que Yannick Grenier et Sean Kelly ont fait face respectivement à 28 et 12 rondelles, pour un total de 40 lancers dirigés sur la cage valsourcienne.

Les hommes de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte auront la chance de se reprendre dès ce vendredi 8 octobre, alors que l’équipe en sera à une première visite à l’aréna de La Guadeloupe pour y disputer la victoire au DLC, une formation qui est également à la recherche d’une première victoire après des défaites subies face à Lac-Mégantic et Warwick. Le mot d’ordre du côté du Nordik Blades sera certainement de resserrer la défensive et de se montrer opportuniste en capitalisant sur ses chances de marquer. Voilà donc un duel sur la route, qui promet d’être des plus intéressants pour le Nordik Blades.