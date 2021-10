Le Nordik Blades trébuche en lever de rideau

Val-des-Sources(RL) — Après plus de 18 mois d’attente, le hockey de la ligue régionale de hockey sénior était enfin de retour sur la surface glacée de l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources vendredi dernier. Pour l’occasion le Nordik Blades, du nouvel entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte, recevait pour son premier match de la saison, la visite du Desjardins-Wild de Windsor. Les choses ont plutôt mal débuté pour les locaux, alors que dès la sixième minute de jeu, l’attaquant windsorois Samuel Grégoire marqua ce qui devait s’avérer le premier de ses quatre buts de la soirée, lui termina la rencontre avec une récolte de six points. Une autre performance pour le moins éloquente de la part des visiteurs fut celle de Félix Meunier, alors que ce dernier enfila trois fois l’aiguille en plus d’amasser deux mentions d’assistances au cours de la soirée.

De timides répliques de la part du Nordik Blades en deuxième et troisième engagement sont venues des bâtons d’Antony Compagnat et d’Alexy Chayer, mais cela n’aura malheureusement pas été suffisant pour éviter la défaite. Résultat des courses, le Desjardins-Wild est rentré à Windsor avec ses deux premiers points au classement de la saison, fort d’une victoire au pointage de 7 à 2. La prochaine rencontre du Nordik Blades aura lieu ce vendredi 1er octobre, alors que la formation valsourcienne se rendra au centre sportif Piché pour y affronter le JB de Daveluyville à compter de 20 h 30. De son côté le Desjardins-Wild reprendra le collier samedi face à la formation des Shark’s d’East-Angus et la rencontre est prévue pour 19 h à l’aréna Robert-Fournier de l’endroit.