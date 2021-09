Quatre médailles d’or pour cet athlète local

Sherbrooke – Avec des compétiteurs venant de partout au Canada et aux États-Unis, l’Ontario Open Jiu-Jitsu est un arrêt essentiel sur le calendrier des amateurs de ce sport. Dominic Côté, copropriétaire et entraineur du Centre d’arts martiaux Three Headed Beast de Sherbrooke, n’en fait pas exception. Ce dernier a remporté ses sept combats lors de ce tournoi qui avait lieu le 18 et 19 septembre.

À Toronto, lors de cette fin de semaine, il a su surpasser ses limites en participant à ce tournoi prestigieux, mettant la main sur quatre médailles d’or laissant ainsi ses adversaires au tapis. Il lui aura fallu beaucoup d’endurance et de persévérance pour accomplir ses sept combats défiant ainsi ses adversaires en quête de victoire.

À la recherche d’émotions fortes, Dominic est très actif en s’impliquant corps et âme dans ce sport de combat. Cette pratique lui donne la chance de comprendre ces principes à travers un processus stimulant qui allie enseignement, observation, pratique, combats et compétitions réelles.

« Le jiu-jitsu est un voyage personnel. Et beaucoup de choses sont différentes d’un pratiquant à l’autre. Tout combattant doit puiser sa force pour un entrainement adéquat. Je dois me préparer physiquement et mentalement passant d’une bonne gestion du poids, au choix du kimono, en allant jusqu’à connaître les règles régissant ce tournoi », explique Dominic Côté.

Quand le sport mène au dépassement de soi

Ce compétiteur très actif depuis 14 ans en Amérique du Nord compte plus de 168 combats cumulant un impressionnant pointage de 127 victoires, 35 défaites et 6 nuls.

Les défis sont nombreux pour cet athlète de 41 ans, il continue de nourrir sa passion en entrevoyant de gagner le Championnat du monde de jiu-jitsu brésilien en novembre prochain prévu à Las Vegas.