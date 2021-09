Les Saints de Saint-François remportent le championnat du circuit Adrénaline/STA

Val-des-Sources(RL) —La saison estivale tire à sa fin et c’est donc dire que les terrains de balles verront bientôt leur surface de jeu être délaissée par les joueurs qui se dirigeront plutôt vers les arénas de la région. Qu’à cela ne tienne, il y a encore quelques finales à disputer avant d’en arriver à cette étape et c’est exactement ce qui se déroulait au stade Lucien « Lou » Richard de Val-des-Sources les 11 et 12 septembre derniers.

En effet, le nouveau circuit de tournois de balle lente Adrénaline/STA classe E, y tenait la compétition finale à double élimination dans le but de couronner ses premiers grands champions. Ce sont finalement les Saints de Saint-François qui se sont imposés au terme de la fin de semaine avec un parcours sans faille et en prenant la mesure de la formation Béton Bédard par la marque de 12 à 7 en cinq manches de jeu. L’organisateur de ce circuit de tournois, monsieur Yannick Maheux, s’est dit somme toute très satisfait de cette première année de compétitions, laquelle réunissait 10 équipes provenant notamment de Coaticook, Saint-François, Drummondville, Val-des-Sources, Windsor, Richmond et Sherbrooke, tout en ajoutant souhaiter que l’aventure puisse se poursuive l’an prochain.

Félicitations aux joueurs de l’équipe championne de même qu’aux finalistes, ainsi qu’à l’ensemble des participants du circuit.