Belle journée d’activités pour souligner la fin de saison au Club de Richmond

Richmond(RL) — Le dimanche 22 août dernier, l’ensemble des 175 jeunes inscrits au sein des diverses catégories du Club de soccer du Celtic de Richmond, étaient tous invités à prendre part à une journée d’activités marquant la fin de la saison 2021. L’évènement qui se déroulait sur le site du Regional High School, soit l’endroit même où se disputent les parties locales des Celtic, aura finalement attiré plus d’une centaine de jeunes accompagnés de leurs familles.

Grâce à la grande générosité des précieux commanditaires et en échange de contributions volontaires, l’organisation a pu offrir un menu comprenant entre autres choses des Hot-Dogs, croustilles, pommes, jus, ainsi que des friandises glacées aux personnes présentes sur place lors de cette très chaude journée d’été. Des démonstrations spectaculaires d’habiletés et de contrôle de ballon de la part d’Alexandre Tremblay du Freestyle Académie auront notamment su ravir les jeunes et les moins jeunes qui y assistaient. Des joutes amicales, discussions et divers exercices pratiques sur le terrain étaient aussi au programme de la journée.

En plus du divertissement organiser pour les participants et participantes, le comité du Club de soccer a également profité de l’évènement pour procéder aux tirages des différents produits et certificats-cadeaux provenant de commerces de la région. Ces derniers faisaient par ailleurs l’objet d’une levée de fond par l’entremise de vente de billets de la part des jeunes, tout au cours de la saison estivale.

« Nous tenons à remercier les familles pour avoir activement participé à cette campagne de financement, mais aussi nos généreux commanditaires locaux ! La liste des commanditaires et des gens qui nous ont supportés sera mise sur la page web du Celtic. Nous voulons remercier personnellement tous les entraîneurs et moniteurs, les parents qui ont accompagné leurs jeunes, nos bénévoles occasionnels et sans oublier les membres du conseil d’administration du Celtic qui ont donné de leur temps durant la saison estivale 2021. Près de 2500 heures de bénévolat sont nécessaires annuellement pour créer nos saisons. Sans tout ce beau monde, l’été n’aurait pas été aussi fantastique pour nos jeunes ! », commenta Mme Jo Ann Herbers, présidente du CA du Club de Soccer du Celtic de Richmond.