La formation de Béton Bédard s’incline en finale du tournoi du Festival des Gourmands

Val-des-Sources(RL) —Le retour du Festival des Gourmands signifiait également la tenue du traditionnel tournoi de balle lente, qui accompagne l’évènement depuis bon nombre d’années maintenant. L’édition 2021 de calibre E - mixte comptait cependant sur un peu moins d’équipes qu’à l’accoutumée, alors que neuf formations seulement étaient présentes au Terrain Lucien “Lou” Richard de Val-des-Sources lors de la dernière fin de semaine.

« Nous avons eu un peu moins d’équipes c’est vrai, mais il faut dire que notre comité a bénéficié de très peu de temps pour organiser le tournoi et que certaines équipes n’étaient donc déjà plus disponibles à ce moment. Parmi celles qui étaient présentes, nous avons eu la chance d’accueillir quelques formations de l’extérieur de la région, en plus de compter sur plusieurs équipes provenant quant à elles directement de Val-des-Sources ou de ses environs. », commenta M. Dany Richard, co-organisateur du tournoi en compagnie de M. Yvon Moffatt. Ce dernier confia pour sa part que le calibre fut des plus intéressants.

« Je pense que les spectateurs sur places, bien qu’ils n’étaient pas toujours très nombreux, fort possiblement en raison de la chaleur accablante qui sévissait, particulièrement le samedi, ont eu droit à des matchs où la compétition et le désir de victoire étaient bien présents pour chacune des équipes en compétition. »

Après de belles performances tout au cours de la fin de semaine, ce sont les Balls Magnets de la Beauce, ainsi que l’équipe locale portant les couleurs du général en béton, Béton Bédard, qui se retrouvaient pour la rencontre ultime dimanche après-midi. Après avoir pris les devants par huit points après deux tours au bâton, les locaux ont malheureusement vu leurs adversaires amorcer une remontée graduelle à leurs dépens, pour finalement l’emporter par la marque de 9 à 8 en cinq manches de jeu. Les organisateurs désirent profiter de l’occasion pour remercier toutes les équipes présentes ainsi que les partenaires financiers de l’évènement pour leurs appuis.