Softball : Tout un exploit réalisé par le lanceur Luc Gilbert

Val-des-Sources(RL) —Un évènement pour le moins hors de l’ordinaire s’est produit le jeudi 5 août dernier, alors que le lanceur du Al-Tech/Moulin 7 de Val-des-Sources, Luc Gilbert a réalisé un match parfait au sein de la ligue de softball de Victoriaville.

C’est donc dire que l’artilleur, arborant fièrement le numéro 57, aura su retirer dans l’ordre, les 15 frappeurs à lui faire face au cours de ses cinq manches de travail, aidant ainsi sa formation à vaincre celle des Kids de Victo par la marque de 6 à 0. Cet exploit réalisé par l’homme de 60 ans se veut l’un des plus rarissimes dans le sport et encore plus au niveau amateur.

C’est donc avec fierté que ses coéquipiers et amis tenaient à le féliciter et souligner comme il se doit, ce fait remarquable accompli par le vétéran lanceur, résidant du secteur St-Barnabé à Val-des-Sources.