Sylvain Lefebvre est de retour dans la LNH

Actualités-l’étincelle (RL) — Après un passage de trois saisons à titre d’entraineur adjoint avec les Gulls de San Diego, équipe affiliée aux Ducks d’Anaheim de la Ligue nationale de hockey, voilà que Sylvain Lefebvre vient d’être embauché à titre d’adjoint avec les Blue Jackets de Columbus au cours des dernières semaines. Il s’agit donc d’un retour dans le circuit Bettman pour l’ancien hockeyeur professionnel natif de Richmond, lui qui avait également épaulé Joe Sacco chez l’Avalanche du Colorado entre 2009 et 2012.

Rappelons que de 2013 à 2018, Sylvain Lefebvre aura été à la barre des différents clubs-écoles des Canadiens de Montréal, soit les Bulldogs de Hamilton et les Ice Cap de St-John, finalement devenu le Rocket de Laval en 2016. L’ancien arrière richmondais maintenant âgé de 53 ans, a donc paraphé une entente de trois saisons avec les Blue Jackets où ce dernier viendra seconder l’entraineur-chef Brad Larsen, alors qu’il sera responsable de la gestion des défenseurs. Le fils de Jacques et Lucille avait connu une brillante carrière de près de 1000 matchs en carrières dans la Ligue nationale de hockey, ayant évolué avec les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les Nordiques de Québec — l’Avalanche du Colorado et les Rangers de New York. Le sympathique athlète avait d’ailleurs transporté la Coupe Stanley dans son village natal, suite à la conquête du précieux trophée auquel il avait participé avec le Colorado au printemps de 1996.