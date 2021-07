Le Slackfest de retour en formule adaptée pour 2021

Val-des-Sources(RL) —Le comité organisateur du populaire Slackfest, en partenariat avec la municipalité de Val-des-Sources, ont fait savoir au cours de la dernière semaine que l’évènement sera de retour pour une 3e édition, le 28 août prochain. Il s’agit certes d’un moment fort attendu alors que ce dernier n’avait pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie de covid-19. Toutefois, quelques modifications et adaptations à la formule existante ont été nécessaires, afin de s’assurer de rencontrer l’ensemble des exigences sanitaires actuelles.

Ainsi, l’évènement se déroulera sur une seule et même journée comparativement aux trois jours d’activités qui figuraient à l’horaire de la dernière édition et la traversée de 2 km au-dessus du puits minier ne pourra être présentée. Qu’à cela ne tienne, les spectateurs ne seront pas en reste en ce qui a trait à l’opportunité d’assister aux prouesses des athlètes présents, alors que la Fédération québécoise de slackline et de highline organisera une compétition de highline sur des lignes installées à 55 mètres de hauteur en bordure du puits minier. Le comité a aussi fait savoir par voie de communiqué que des animations musicales et de cirque seront également à la programmation. Le maire de la municipalité, M. Hugues Grimard était évidemment très heureux de l’annonce de la présentation du slackfest, qui se veut un évènement très important pour la ville et pour la région. « Le Slackfest est un événement d’envergure à Val-des-Sources, c’est pourquoi je suis plus qu’heureux de le voir de retour en 2021. De plus, l’activité cadre parfaitement avec notre volonté de mise en valeur du puits minier », a-t-il mentionné.

Rappelons que l’activité n’a cessé de gagner en popularité depuis la présentation de la toute première édition en 2018, moment où plusieurs spectateurs ont découvert une discipline pour le moins peu commune où s’allient notamment concentration, agilité et excellente forme physique.