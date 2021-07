Du softball au parc Dollard de Val-des-Sources les 9, 10 et 11 juillet

Val-des-Sources(RL) —La formation du Moulin 7/AL Tech invite la population à venir assister au tournoi de softball qui se tiendra au parc Dollard au cours de la prochaine fin de semaine. Cette compétition de balle molle organisée par la formation de Val-des-Sources regroupera des équipes de Québec, Vanier, Saint-Agapit, Princeville, Victoriaville, Thetford et bien évidemment Val-des-Sources. Chaque équipe disputera un minimum de trois parties assurées et l’horaire de l’évènement débutera avec une joute de l’équipe locale dès 19 h le vendredi, alors le Moulin 7/Al Tech fera face aux Cubs de Victo.

Cette compétition sportive sera la deuxième tranche du Challenge circuit C du Centre-du-Québec. Le premier tournoi avait eu lieu quant à lui du côté de Thetford un peu plus tôt en juin, lequel avait d’ailleurs été interrompu par la pluie. À noter que la formation de Val-des-Sources s’était particulièrement bien illustrée à ce moment, alors que l’équipe avait un dossier compilé de deux victoires et aucune défaite. C’est donc un rendez-vous au parc Dollard cette fin de semaine afin de venir encourager la formation locale en plus d’avoir la possibilité de voir évoluer quelques-unes des meilleures équipes de softball de la région.