Présentation de la 3e édition du tournoi de balle au profit des écoles anglophones de Richmond les 31 juillet et 1er août

Richmond(RL) — Fort de deux éditions teintées de réussites, les organisateurs du tournoi de balle lente au profit des écoles St-Francis et Regional High School, récidive une nouvelle fois cette année. Cet évènement amical a pour objectif de recueillir des fonds pour permettre de moderniser les équipements et/ou d’ajouter également du nouveau matériel sportif pour les classes. M. Yannick Maheux, initiateur du projet compagnie de son épouse Mme Mélissa Loiselle, mentionna vouloir faire de cette activité une tradition pour les années à venir. « Effectivement c’est un objectif que nous chérissons pour le bien des jeunes de notre communauté.

Au départ, comme nous avions des enfants qui fréquentaient les établissements scolaires anglophones de Richmond, nous voulions simplement apporter notre soutien et notre reconnaissance, mais quand nous avons vu l’impact positif que cela apportait dans le milieu sportif et éducatif des jeunes, nous avons décidé de poursuivre l’aventure. Appuyés par des bénévoles qui nous apportent une aide aussi appréciée qu’essentielle, notre équipe a pu remettre la somme de 3600 $ dès la fin de la première édition. L’an dernier ce fut un montant de 8000 $ qui fut redistribué selon les besoins de chacune des écoles. », mentionna M. Maheux. Ce dernier ne manqua pas de souligner l’importance des commanditaires et des généreux donateurs à la cause, car au-delà du tournoi de balle où chacune des équipes inscrites fait don de leur inscription en acceptant de ne recevoir aucune bourse éventuelle de vainqueur, soulignons-le, plusieurs donateurs privés, commerces et entreprises locales mettent également l’épaule à la roue dans cette levée de fonds participative.

« Nous avons pu constater une hausse de participation l’an dernier, mais cette année en raison de la Covid, nous n’avons pas eu autant de réponses positives de la part du milieu corporatif ; ceci dit il est encore tôt et nous demeurons positifs. », poursuivit l’organisateur. Rappelons que le tournoi de type mixte (8 gars et 3 filles) se déroulera le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août prochain, toujours au stade Gérard-Lefebvre de Richmond.

« Nous apprécions vraiment l’endroit et je tiens à remercier la ville de Richmond qui nous commandite la location du terrain pour la fin de semaine et nous apporte leur soutien fort apprécié en ce qui a trait à nos demandes de permis. » De conclure Yannick Maheux. Pour ceux et celles qui désireraient former une équipe afin de participer à l’évènement, sachez qu’il reste encore quelques places de disponibles parmi les 12 inscriptions souhaitées. Le coût de participation est de 300 $ par équipe pour disputer un minimum de trois parties assurées. Un service de bar et de cantine (Hot dog — Hamburger) administrés par les bénévoles sera également disponible sur place. Pour inscriptions ou pour de plus amples informations en lien avec l’évènement rassembleur, il est possible de communiquer directement avec Yannick Maheux au : 819-452-2511.