Une nouvelle ligue de balle molle communautaire verra le jour à Saint-Adrien cet été

Saint-Adrien(RL) —Les loisirs de Saint-Adrien appuyé par un regroupement de citoyens de la municipalité, a décidé de lancer une toute nouvelle ligue de balle molle qui disputera ses parties amicales et uniquement pour le plaisir, les jeudis soir au parc de l’endroit à compter du 1er juillet prochain. Comme il s’agit principalement d’une activité de rencontres communautaires, BBQ et pique-niques sur place, sont prévues accompagner les parties de niveaux débutants et récréatifs. Comme il s’agira également d’une première expérience ou presque pour plusieurs, bon nombre d’entre eux ne possèdent pas d’équipements. C’est donc dire que le comité est présentement à la recherche non seulement de joueurs, joueuses et bénévoles, mais aussi de balles, bâtons et gants pour pallier à la situation.

De ce fait, si des personnes de la région aimaient contribuer par des articles à donner ou encore à prêter à l’organisation, ces derniers peuvent le faire en communiquant par courriel avec Sarah Ferland (sarahferland@hotmail.fr) ou encore directement avec les loisirs de Saint-Adrien. À noter qu’il n’y a aucuns frais d’inscription exigible et que les gens peuvent s’inscrire en signifiant leur intérêt via le groupe Facebook de la ligue de balle. Bien que la formation des équipes reste à faire en lien avec le nombre d’inscriptions reçues, les horaires actuellement prévus seraient de 17 h à 20 h. Bienvenue à tous !