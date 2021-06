La saison du canot-kayak est à nos portes 

Richmond (SFT) —Le centre de canot-kayak de Richmond est le seul centre de descentes de rivière guidées sur la Saint-François entre Sherbrooke et Drummondville. Ce centre est en opération depuis 2005. Y êtes-vous déjà allé ? Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir les magnifiques paysages de la rivière Saint-François, vous serez charmés par la végétation de ses berges magnifiques fréquentées par une faune sauvage très variée.En effet, durant les expéditions vous pourriez apercevoir, entre autres, le pygargue (aigle à tête blanche), le grand héron, des loutres, des cerfs de Virginie et bien d’autres espèces encore.

En plus de vous faire voir le paysage autrement, une telle descente de rivière vous permettra de faire de l’exercice et de découvrir des muscles dont vous ne connaissiez peut-être pas encore l’existence. Au centre de canot-kayak de Richmond, vous en aurez pour tous les goûts, jeunes ou moins jeunes.Le centre sera ouvert à partir du 21 juin jusqu’au début du mois de septembre prochain. Le chalet d’accueil est situé au 220 rue Principale Sud et il est également accessible à vélo par la Route Verte. On y trouve un petit sentier pédestre, des aires de pique-nique et le stationnement y est gratuit. N’attendez plus ! Faites plaisir à toute la famille et passez à l’action en communiquant avec nous pour réserver votre excursion.

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au 819 826-5814 ou visiter le site web directement à l’adresse suivante; canotkayak.weebly.com