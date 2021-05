Les activités parascolaires de l’Odyssée : Le bilan 2020-2021

Valcourt - Lors de la rentrée, en août 2020, l'école s’attendait de renouer avec le sport interscolaire, avec des mesures sanitaires, bien entendu.

Ce fut le cas pour les premières semaines, où les équipes de basket, volley et badminton ont pu pratiquer et même participer à au moins une compétition. Le tout avec des mesures typiques de la COVID, donc avec accès restreint aux installations et en l’absence de spectateurs.

Les activités ont dû s’arrêter en novembre, pour reprendre le 26 mars, avec des règles plus strictes, soit une limite de 8 participants par entraînements et l’impossibilité de faire des parties inter écoles. Reprise qui fut de courte durée, soit deux semaines.

L'école a alors dû se résigner à offrir des activités en classes-bulles seulement, ce qui fut fait pour 2 classes de troisième secondaire, jusqu’à ce que l’Estrie bascule à nouveau en zone rouge à la mi-mai.

L'école a donc fait tout ce qu’il était possible de faire dans les circonstances pour permettre aux athlètes de garder la forme.

Avec les projections de la santé publique encourageantes, le parc-école dont la construction est débutée et surtout le grand intérêt des élèves, l'école peut envisager une forte demande pour la prochaine année.

À noter que l’offre en parascolaire sera bonifiée avec de toutes nouvelles activités qui seront proposées aux élèves, qui méritent plus que jamais un retour à la normale.

Sagnu, cérémonie finissants, entraidants, carboneutre, conférences et méritas.

Outre le sport, certaines activités ont aussi dû s’adapter. Les cinquième secondaire ont pu tout de même vivre une simulation de l’ONU (SAGNU), le tout en nos murs et à huis-clos. Les comités des entraidants et carboneutre ont été des plus actifs, les finissants auront une cérémonie en plein air le 13 juin et on aura droit à une remise des méritas, de façon virtuelle, en classes-bulles. Les élèves ont aussi pu assister aux visioconférences de Laurent D-Tardif, Marianna Mazza et David Goudreault.

Ce fut donc une année d’adaptation pour tout le personnel et les élèves. Une année qui passera à l’histoire, assurément !