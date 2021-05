« Une liberté totale ! »

Val-Joli (MF) - Avec la belle saison, les sens des fans des deux roues motorisées s’émoustillent ! Voici venu le temps de sortir les motos du fond des garages avant de les propulser sur les routes en quête de découvertes et d’aventures ! Créé en 1998, le groupe de motocyclistes « Motorencontre » invite les passionnés. Entretien avec Lise Letendre, 62 ans, secrétaire du club.

Normalement, une trentaine de membres sillonnent les routes du Québec et des États-Unis. Mais avec la pandémie, ils ne peuvent pour l’instant traverser la frontière. Et depuis 2001, le groupe est affilié à la Fédération de motocyclistes du Québec, qui regroupe 11 000 membres. « Chaque saison, la Fédération nous offre notamment des formations à prix abordables, par exemple sur les virages et les transferts de poids, précise-t-elle. C’est pertinent même pour les motards expérimentés. »

Chaque virée en moto apporte son lot de bonne humeur ! « Parcourir de beaux coins de pays en bonne compagnie et en toute sécurité est une grande joie ! dit-elle avec enthousiasme. Chaque week-end, deux randonnées sont organisées. Ce sont des rides d’une journée sauf à l’occasion de la fête du Travail, alors que nous partons en excursion pour trois jours. Par exemple, nous sommes allés au mont Stowe, dans le Vermont. Au Québec, nous parcourons La Route des Pommes pour voir les pommiers en fleurs ou La route des Phares. On apprécie rouler dans le Parc de la Mauricie, autour du lac Mégantic, et sur les routes sinueuses de Charlevoix. Partout en fait ! Chaque randonnée est superbe ! Notre saison débute le 8 mai et se poursuit jusqu’au 15 octobre. On termine cela au lac William. »

Jamais sans ma moto…

Qui sont les adeptes ? « Tant des hommes que des femmes avec tous types et marques de moto, des Harley aux Spiders, explique Mme Letendre. Principalement des gens de 40 à 60 ans aux multiples horizons. Des enseignants, des travailleurs autonomes et des agriculteurs comme nous ! Notre groupe s’adresse à tous ceux qui vibrent au sentiment de liberté et de communion avec la nature. Cela permet de décrocher des soucis du quotidien. C’est très physique ! Tous nos sens sont sollicités. »

Un peu à l’image des oiseaux migrateurs, qui en changeant de position font preuve de collaboration entre eux, la place dans la file des motards n’est pas anodine : « Chaque leader de randonnée est responsable du rang de chacun, selon l’expérience. Il décide de la destination et rappelle les règles de sécurité. Et pour garder l’esprit d’équipe, plusieurs activités sociales ont lieu durant le reste de l’année. » On leur souhaite de fabuleux road trips !

Pour les joindre, contactez Yves Guay au 819-432-3017 ou Serge Malo au courriel : Motorencontre.membre@hotmail.com

motorencontre.org