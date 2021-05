Reprise graduelle des activités au soccer mineur dans les Sources

MRC des Sources (RL) —La présente semaine marquera le retour progressif des jeunes sur les terrains de soccer dans la région et ainsi la reprise de manière graduelle des activités au Club de Soccer Danville-Asbestos. En effet, l’appellation du Club n’a pas été encore changée auprès de Soccer Estrie pour le moment, en dépit de la modification apportée par la municipalité de Val-des-Sources. Toutefois, des discussions en ce sens devraient avoir lieu en cours d’année. Pour en revenir à l’aspect sportif, des entraînements de remises en forme prendront leurs élans au cours des prochains jours, en attendant d’obtenir le feu vert pour la reprise des matchs. Au total ce sont plus de 130 joueurs et joueuses âgés de 17 ans et moins répartis au sein de leur catégorie respective, qui fouleront les surfaces gazonnées des terrains de Val-des-Sources et de Danville au cours de la prochaine saison estivale. En dépit de l’ensemble des mesures sanitaires toujours en vigueur, c’est avec enthousiasme et positivisme que les dirigeants entrevoient la prochaine saison.

« Nous constatons une légère hausse des inscriptions cette année et contrairement à l’an dernier nous pourrons offrir la pratique du soccer aux jeunes de 4 à 8 ans, il y aura d’ailleurs une seconde période d’inscriptions pour ce groupe d’âge très prochainement. De plus, nous avons une nouveauté en 2021, avec la présence d’une formation senior féminine, comprenant notamment une quinzaine de participantes. », nous confia M. Christian St-Amant, qui a été reporté au poste de Directeur technique de l’association locale pour la présente campagne.

M. St-Amant mentionna également que le Club de Soccer Danville-Asbestos est activement à la recherche de personnes désireuses de joindre le mouvement sportif pour le bien des jeunes, en s’impliquant aux postes d’entraineurs, arbitres, gérants et membre du conseil d’administration également. Il pourrait même être possible pour le CSDA d’assumer les frais de formations au besoin le cas échéant. Il est possible de communiquer avec les membres de l’association en communiquant par courriel à l’adresse : info@soccercsda.com

quoi qu’il en soit, les informations et recommandations découlant des instances gouvernementales, qui devraient être rendues publiques dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, sont pour le moins très attendues de la part des associations sportives en générales, afin de reprendre là où s’est terminée la dernière saison tout en continuant de souhaiter un retour à une pratique un peu plus conventionnelle de nos sports favoris.