On ensemence plus de 14 000 touladis en Estrie !

Actualités-l’étincelle (SFT) - Le 27 avril dernier, une équipe du Ministère a procédé à l’ensemencement de plus de 14 000 touladis dans quatre lacs de l’Estrie, soit les lacs Brompton, Bowker, Stukely et Memphrémagog. Les poissons déversés, de jeunes spécimens d’un an et demi, avaient un poids variant de 28 à 30 g et une longueur de 15 à 18 cm. Le touladi est un poisson d’eau douce de la famille des ombles, typique des grands plans d’eau oligotrophes de l’Amérique du Nord. Il est aussi communément appelé truite grise, truite de lac ou omble du Canada. Tous ces poissons pourront être mis en valeur en contribuant à maintenir une offre de pêche de qualité sur ces plans d’eau.

Connaissez-vous la fête de la pêche qui se tient chaque année en juin, plusieurs lacs et rivières sont ensemencés afin que les citoyens puissent profiter d’une belle pêche de qualité ? Pour l’occasion, il est possible de pêcher exceptionnellement sans permis. La Fête n’a pu se tenir en 2020 pour des raisons hors de notre contrôle lié à la pandémie, mais soulignons qu’elle a fêté ses 20 ans en 2019. Mentionnons également les ensemencements effectués par le Ministère dans de nombreux plans d’eau publics du Québec.