Un futur prometteur au Club de Patinage artistique de Windsor

Windsor (SFT) - Le Club de Patinage artistique de Windsor s’est surpassé cette année aux lauréats de la saison 2019-2020. C’est en effet, après un interminable roulement de tambours (dû à la pandémie, les lauréats sont un an en retard) que les résultats pour les lauréats 2019-2020 ont été annoncé.

Avec 4 gagnants pour un total de 16 sélectionnés, nous pouvons être fiers de ces patineurs chevronnés. Alexis Létourneau, catégorie Mini-Star Messier de moins de 8 ans, Ludovyck St -Pierre, catégorie Olympique Spéciaux Patinage plus, Jeanne Vallée, catégorie Star 4 et Claudine Poirier catégorie Participation Adulte. Bravo !! Les patins d’argent sont au top de leur forme et annoncent un futur rempli d’étoiles. Il est à noter que ce club n’avait pas remporté de prix depuis belle lurette donc c’est un retour fort impressionnant.

Pour voir la liste des sélectionnés et finalistes aux lauréats 2019-2020, Lauréats - Site web de Patinage Estrie : https://patinageestrie.com/laureats/