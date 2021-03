Une aide de 81 243 $ à des clubs quads et motoneiges de la circonscription de Richmond

Val-des-Sources(RL) - Le 8 mars dernier, le député de Richmond M. André Bachand a annoncé une aide financière de l’ordre de 81 243 $ à des clubs quads et de motoneige de la circonscription afin de rendre la pratique de véhicules hors route (VHR) plus sécuritaire. Cette importante annonce faite au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel permettra notamment à quatre clubs de la région d’entretenir les sentiers, d’assurer leur pérennité et d’y mettre en place une signalisation adéquate. Ainsi, le club de 3 et 4 roues de l’Or blanc de Val-des-Sources se verra octroyer la somme de 13 877 $, le Club Quad de la MRC du Val-Saint-François recevra quant à lui le montant de 32 459 $, alors que le club de motoneige esquimaux d’Asbestos (20 366 $) et Les Pionniers de Valcourt (14 541 $) se partageront la portion des 34 907 $ provenant du programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes.

« Les retombées économiques liées aux activités récréotouristiques des VHR sont essentielles pour le dynamisme économique de la circonscription de Richmond. Été comme hiver, les sentiers de quad et de motoneige sont sillonnés par les adeptes locaux tout comme par les touristes québécois, et cela est encore plus vrai cette année. Je me réjouis donc de l’appui financier de notre gouvernement aux clubs de notre région. », souligna André Bachand.

« En ces temps où nos activités sont plus limitées, chaque sortie en motoneige ou en quad est encore plus appréciée par les amateurs de VHR. Votre gouvernement souhaite mettre tout en œuvre pour permettre une pratique sécuritaire de ce loisir. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les clubs de la circonscription de Richmond afin qu’ils puissent maintenir et développer leurs activités durant cette saison qui est, à n’en pas douter, unique. », mentionna pour sa part le ministre Bonnardel.