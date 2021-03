Hugo reçoit son casque personnalisé

Val-des-Sources(RL) — Hugo Boilard, le jeune de 13 ans, qui s’était vu sélectionné parmi les 10 gagnants du concours de dessins « Arranges-y le portrait ! », chapeauté par la chaine d’alimentation Maxi et la ligue de hockey junior majeure du Québec, a finalement reçu son prix au cours des dernières semaines. Rappelons que le prix en question est un véritable casque de gardien de but peint à l’aérographe de la main d’un artiste professionnel, aux couleurs et au design du dessin qu’Hugo avait préalablement soumis aux juges lors du concours.

« Je suis très content de le recevoir et de voir le résultat final, il est un peu plus bleuté que je ne l’imaginais, mais il est vraiment très beau. Ma sœur aussi est très contente, car je lui en ai fait cadeau et comme elle est gardienne de but, elle pourra peut-être le porter durant ses matchs. », raconta l’adolescent, on ne peut plus fier de présenter son prix, qui est d’ailleurs évalué à plus de 700 $.

Le casque de couleurs bleu et blanc, porte en son front le numéro 29 du gardien des Golden Nights de Las Vegas, Marc-André Fleury (l’idole de sa sœur Marilou) de même que la signature du gardien Samuel Hlavaj du Phoenix de Sherbrooke, l’équipe de la LHJMQ qui était associée au territoire de résidence du jeune homme pour le concours.