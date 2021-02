Richmond et ses Jeunes et le Centre de ski de fond offrent une activité en raquettes

Richmond—En collaboration avec le Centre de ski de fond de Richmond-Melbourne, le comité Richmond et ses jeunes offre un nombre limité d’entrées journalières gratuites aux familles avec enfants ou adolescents de la grande région de Richmond (y compris les municipalités du Canton de Melbourne, Cleveland, Ulverton, Kingsbury) qui veulent faire de la raquette sur le site. Cette offre s’applique également aux élèves qui fréquentent l’école St-Francis et qui ne résident pas dans ces municipalités. L’offre comprend la location gratuite du matériel, fourni généreusement par le Centre de ski de fond (ski ou raquettes). Une participation par famille, valide pour tout le mois de mars.

Le Centre de ski de fond de Richmond-Melbourne, situé au 70 chemin Lay à Melbourne, offre une grande variété de pistes de ski de fond et de raquette, idéales pour une activité familiale. Pour profiter de cette offre, composez le 819-826-3869 pour vous inscrire et demandez l’offre Richmond et ses jeunes. Places limitées disponibles. Pour informations supplémentaires, visitez le site internet au www.skidefondmelbourne.ca.

Richmond et ses jeunes est un comité intersectoriel dédié à soutenir les jeunes de la grande région de Richmond. Grâce au soutien financier du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François et des dons communautaires, le comité soutient des activités et des projets visant à encourager la participation sociale des jeunes et à promouvoir un mode de vie plus sain et plus actif.