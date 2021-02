Val-Des-Sources(RL) —Un jeune valsourcien de 13 ans, Hugo Boilard, s’est récemment vu être sélectionné comme étant l’un des dix gagnants en province dans le cadre d’un concours de création dessinée. Commandité par la chaîne d’alimentation MAXI en partenariat avec la ligue de hockey junior majeur du Québec, le concours qui s’adressait aux jeunes du Québec âgé de 16 ans et moins intitulé « Arranges-y le portrait ! » avait pour objectif de susciter la créativité des jeunes.

Pour ce faire, il s’agissait donc de produire un dessin de masque de gardien de but aux couleurs et au style de son choix, pour ensuite le faire parvenir au comité de sélection par l’entremise du magasin MAXI de son secteur. « Au départ c’est ma mère qui a vu passer le concours sur les pages de la LHJMQ et quand elle a su que le MAXI de Val-Des-Sources était partenaire, elle est allée chercher des feuilles de dessins à l’épicerie. » De commenter Hugo. « Effectivement je suis revenue avec une feuille de participation non seulement pour mon garçon, mais aussi une autre pour ma fille Marilou. », mentionna pour sa part la maman, Mme Cindy Yergeau.

Les deux jeunes y sont donc allés de créativité dans leurs travaux et au final le dessin d’Hugo affichant notamment les couleurs de son équipe de hockey mineur locale (les Hawks), aura obtenu la faveur du jury. Associé à la formation du Phœnix de Sherbrooke au sein du concours en raison de la position géographique du supermarché de sa municipalité, Hugo Boilard se verra remettre prochainement un véritable masque de cerbère d’une valeur de 700 $, peint aux couleurs de sa création et réalisé à l’aérographe (airbrush) par un artiste professionnel. Évidemment très heureux des dénouements, l’adolescent nous indique par ailleurs que lorsqu’il recevra son prix dans quelques semaines, ce dernier en fera généreusement cadeau à sa sœur Marilou, celle-ci qui célébrera son 12e anniversaire en avril prochain et qui garde les filets pour les Hawks de sa catégorie. Voilà certes un présent qui représente une attention familiale de très grande valeur et qui mérite assurément d’être souligné.