Le tournoi Mousquiri a été confronté à plusieurs contraintes au cours de son histoire

Richmond —À l’instar de tous les autres tournois de hockey mineur au Québec et au Canada, celui de Richmond qui devait normalement présenter sa 58e édition dernière à partir de lundi pour se poursuivre jusqu’au 14 février a dû être annulé à cause de la pandémie causée par le COVID-19.

Le tournoi national atome Mousquiri a affronté plusieurs contraintes au cours de son histoire qui a débuté en 1964, mais aucune d’entre elles ne rivalisent avec l’un des pires fléaux que doit confronter la planète entière depuis le mois de mars dernier.

Il y a bien eu des tempêtes de neige qui ont affecté le déroulement de certaines éditions forçant l’annulation de quelques matchs et à l’occasion une soirée complète. Malgré tout, les comités organisateurs ont réussi à trouver des solutions afin de minimiser les troubles causés par Dame nature.

À titre d’exemple l’an dernier malgré l’importante tempête qui a sévi un vendredi, seul un match a été annulé et les cérémonies d’ouvertures ont été reportées au dernier dimanche de la compétition. Celles-ci ont remporté un vif succès alors que les gradins de l’aréna ont été remplis tout au long de la journée.

Tempête de verglas

En 1998 lors de la 35e édition, le tournoi avait été en mesure de se dérouler sans aucun problème malgré la tempête majeure de verglas qui s’était abattue sur le Québec au début du mois de janvier et qui avait touché durement Richmond et sa région.

La Ville avait alors été privée d’électricité durant plus d’une semaine et davantage dans les municipalités environnantes comme les cantons de Cleveland et de Melbourne, paralysant ainsi toutes les activités quotidiennes des gens et perturbe grandement le retour à la vie normale.

Malgré tout les membres du comité organisateur avaient réussi à présenter la soirée reconnaissance du 35e anniversaire du tournoi à la salle communautaire à la fin du même mois en présence de plus de 300 convives et mettre la touche finale à l’organisation du tournoi qui avait débuté le 1er février sous la présidence d’honneur de Guy Lafleur.

Plus tard en 2006, de forts vents qui balayaient la province ont provoqué deux importantes pannes de courant obligeant le comité organisateur à louer une génératrice industrielle pour la poursuite des matchs. Il y avait eu un retard de 3 heures dans cette journée du vendredi et la compétition avait pu se poursuivre normalement grâce au remaniement de l’horaire de cette 43e édition.

Méningite

Outre les mauvaises conditions hivernales, la seule autre menace sérieuse qui aurait pu affecter la présentation des différentes éditions est survenue lors du tournoi de 1992. Durant cette période, une épidémie de méningites a sévi à la fin de l’année 1991et au début 1992, semant l’inquiétude partout dans la province. Le point culminant de cette crise sanitaire s’est produit lors des vacances de Noël, alors que plusieurs cas d’infection à méningocoque avaient été signalés au Québec et dans la région d’Ottawa, provoquant même des décès chez des jeunes enfants et adolescents.

Cette situation difficile n’avait pas été sans compliquer le travail du comité organisateur qui était en étroit contact avec les dirigeants d’Hockey Québec et les responsables du département de la Santé communautaire de l’Estrie afin de pouvoir présenter cette 29e édition en toute sécurité. Ceux-ci avaient tous deux donné le feu vert à la tenue du tournoi puisque le virus avait presque disparu au moment d’amorcer la compétition.

Malgré tout, deux équipes américaines inscrites sur les trois au tournoi s’étaient désistées, soient les Flames de Manchester (New Hampshire) et les Hawks d’Edgewood (Rhode Island). Pour leur part, les Americans de Rochester (New York) avaient respecté leur engagement tout comme les équipes ontariennes et les organisateurs avaient été en mesure de remplacer les deux équipes qui avaient déclaré forfait au tout début de la compétition.

Prochaine édition

Comme nous le venons de le voir, la présentation du tournoi Mousquiri ne dépend plus uniquement des conditions météorologiques et il est à espérer que la situation sanitaire ira en s’améliorant au cours des prochains mois dans l’espoir que tous les bénévoles et les participants seront au rendez-vous pour la 59e édition prévue au début du mois de février 2022 !

Texte de Guy Marchand, tournoi Mousquiri