S’amuser sans chichi !

Windsor - À mi-chemin entre la danse et l’aérobie, la Zumba® est un véritable phénomène. Cette activité, qui combine fitness, aérobie, et pas de danse latino, a été créée en Colombie dans les années 1990. Depuis, elle s’est développée un peu partout, et dans la région, c’est Audrey Ostiguy, 25 ans, de Windsor, qui mène la danse…

« Je suis passionnée de la danse depuis l’âge de cinq ans !, s’exclame-t-elle. J’ai pratiqué différents styles : hip-hop, ballet jazz, contemporain et même la claquette ! Puis j’ai découvert la Zumba®, que j’enseigne maintenant. La Fitness, c’est le cours de base, assez intense et cardio. Il y a aussi l’Aqua Zumba®, qui se pratique dans une piscine, et la Zumba® Gold, plus douce, plus modérée. Celle-ci ne s’adresse pas seulement aux personnes plus âgées, mais aussi à celles qui se relèvent d’une blessure ou des femmes enceintes. Cela dit, dans mon cours de base, j’ai déjà eu une dame de 70 ans, et ça déménageait ! Il faut s’adapter à chacun. Je suis sensible aux besoins des participantes. L’important, c’est d’avoir du plaisir ! »

Énergie !

En espagnol, le mot Zumba signifie « bouger vite et s’amuser ». Et ce, sur fond de rythmes latins endiablés : salsa, merengue, cumbia, calypso, reggaeton, etc. « C’est un excellent programme qui combine tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, poursuit Audrey. Mais au-delà de l’exercice physique comme tel, il s’agit de prendre du temps pour soi. On met son cerveau à off, et on y va ! Dans les cours, oublier la compétition et les comparaisons, ça n’existe pas. D’ailleurs, les miroirs sont absents. Pas question de s’analyser et de se juger ! Le prof est devant les élèves et on suit, c’est tout ! »

Une classe de Zumba® dure habituellement 50 minutes. Il y a un échauffement au début et une relaxation vers la fin. « Pour l’instant, j’offre mes cours à Windsor et Saint-Claude, précise Audrey Ostiguy. Ma session du printemps dernier a été annulée en raison de la pandémie. Étant en zone orange, je peux de nouveau l’offrir en respectant les mesures sanitaires. Le local est grand et les zones sont séparées par des cônes. Tout est prêt ! » En ces temps gris et plus froids, voilà une bonne raison de ne pas se calfeutrer chez soi. Et de s’offrir un moment pour bouger et s’amuser !

facebook.com/zumbaaudreyostiguy

comptabiliteostiguy.ca/