Le 44e Tournoi de Hockey pee-wee Bantam Sherwood de Windsor est annulé

Windsor - À l’instar de beaucoup d’autres événements et activités de toutes sortes dans la région, au Québec et partout sur la planète, la Covid-19 aura eu raison du 44e Tournoi de Hockey pee-wee Bantam Sherwood de Windsor qui devait prendre l’affiche du 26 janvier au 7 février 2021 au Centre Sportif J. A. Lemay de Windsor et dont les organisateurs viennent officiellement d’annoncer l’annulation.

Réunis en assemblée spéciale mardi dernier, les membres du Comité organisateur ont, en effet, décidé de manière unanime de confier à la présidente Nathalie Lafrenière le mandat d’aviser les autorités de Hockey Estrie que le tournoi n’aurait pas lieu en 2021 en raison de la pandémie et de toute l’incertitude entourant les prochaines semaines et les prochains mois.

« Je pense qu’ensemble, les membres du Comité organisateur, nous avons pris une décision sage et bien réfléchie. On ne sait pas ce qui nous attend » a commencé par dire la présidente du Tournoi.

« Une chose importante à savoir c’est qu’à ce temps-ci de l’année, normalement, nous avons déjà reçu les inscriptions d’environ 85 % à 90 % de nos équipes alors que présentement, c’est zéro. On ne sait donc pas vers quoi on se dirige. Et ce sans savoir si nos collaborateurs habituels seront toujours là pour nous supporter financièrement. Beaucoup d’entreprises ont connu des moments difficiles avec la Covid », ajoute-t-elle, précisant de plus que personne n’aurait souhaité non plus que le Centre Lemay devienne éventuellement le site d’une éclosion pendant la tenue du 44e Tournoi pee-wee Bantam Sherwood.

« Il faut aussi penser à la santé et à la sécurité de tout le monde, des jeunes joueurs, des bénévoles, des responsables, bref de tout le monde » poursuit encore Nathalie Lafrenière.

La présidente du Tournoi pee-wee Bantam Sherwood de Windsor mentionne que si tout se déroule comme prévu, l’événement sera de retour pour sa 44e édition à la fin du mois de janvier 2022.