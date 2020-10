Le Roadrunner du Val Saint-François remporte le tournoi de balle lente présenté à Saint-Denis-de-Brompton

Windsor(RL) - La formation de balle lente du Roadrunner du Val-Saint-François s’est emparée des honneurs du tournoi mixte 9-2, présenté au parc Desjardins de Saint-Denis-de-Brompton, au cours de la fin de semaine dernière. C’est donc au terme d’un parcours sans faille que les porte-couleurs de la région ont pris la mesure des Blue Jays de Mansonville en grande finale de la compétition par la marque de 12 à 5 en six manches de jeu. Cette jeune équipe, comptant parmi eux deux joueurs d’expérience, aura su capitaliser sur ses chances en attaques tout au long du week-end, alors qu’une défensive rapide et hermétique lui aura permis de limiter l’offensive de ses adversaires. Voilà qui termine somme toute plutôt bien cette saison écourtée de balle lente pour la formation du capitaine Antoine Bégin, elle qui arbore notamment fièrement les couleurs du concessionnaire JN auto.com et du journal Actualités l’étincelle.