Une saison qui se termine dans les honneurs pour le Celtic de Richmond

Richmond - Malgré une saison de soccer hors de l’ordinaire avec les mesures sanitaires en place et les matchs condensés sur un moins grand nombre de semaines qu’à l’habitude, l’équipe du Celtic de Richmond U14M a très bien su tirer son épingle du jeu. En effet, la troupe de Brent Guild et Francis Champagne a affronté avec brio les équipes de l’Estrie tout au long de la saison pour terminer 2e au classement, sur les 11 équipes de la ligue, avec une fiche de 10 victoires, 1 nulle et 1 défaite. Cela a amené l’équipe aux séries éliminatoires durant lesquelles elle a enregistré une décisive victoire contre Magog en ronde de quart de finale et une victoire contre l’excellente équipe de Sherbrooke L1-3 dans un match très serré de demi-finale. La grande finale estrienne s’est jouée, ce dimanche 27 septembre dernier, à Sherbrooke. Le Celtic a affronté la redoutable équipe sherbrookoise L1-1, première au classement de la saison régulière. C’est dans un match chaudement disputé et qui a tenu les spectateurs en haleine du début à la fin que le Celtic a remporté les grands honneurs avec une victoire de 1-0.

C’est sur cette note que se termine l’excellente saison du Celtic U14M. Nous tenons à souligner le bel esprit d’équipe que les jeunes ont maintenu tout au long de la saison, l’implication de l’équipe d’entraîneurs et de la gérante de l’équipe, qui ont déployé beaucoup d’efforts pour rendre cette saison possible, ainsi que l’organisation du Celtic de Richmond pour avoir mis en place les mesures nécessaires à la tenue de cette saison de manière sécuritaire. Bravo à toute l’équipe !