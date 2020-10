Le début de saison du Nordik Blades retardé

Asbestos(RL) - Les amateurs de hockey sénior devront patienter encore un peu avant de voir leurs favoris en actions, alors que le début des activités de la ligue régionale de hockey (LRH) est présentement en phase attente. Ainsi, la direction du Nordik Blades d’Asbestos confia au journal qu’il est présentement très difficile de lancer les hostilités en raison des consignes sanitaires de la santé publique. Un des points importants est très certainement le nombre de participants autorisés et la distanciation physique de 2 mètres demandés sur le banc des joueurs.

« Pour le moment nous sommes en attentes de développements et de mises à jour de la santé publique. Il faut comprendre qu’il nous serait plus que difficile d’être en mesure actuellement de respecter le nombre maximal de joueurs sur le banc. Nous avions deux matchs préparatoires à l’horaire au cours de la dernière fin de semaine que nous avons malheureusement dû annuler en lien avec cette situation. Si tout va bien, nous espérons être en mesure de débuter la saison vers la mi-octobre, quoi qu’il en soit nous sommes à l’affût des développements et d’ici là nous continuons notre préparation. » De confier Samuel Ducharme, joueur et assistant au directeur général de la formation asbestrienne. De ce fait le camp d’entrainement du Nordik Blades se déroule très bien, alors que plus d’une trentaine de joueurs se sont présentés au nouvel entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte, afin de tenter de se tailler un poste avec l’équipe en vue de la prochaine campagne.