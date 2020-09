Nouvelles de la ligue de softball Bull’s Head

Richmond- L’avant-dernier programme de la ligue de Softball Bull’s Head de Richmond se déroulait jeudi 17 septembre dans des conditions pratiquement hivernales. L’équipe Via Capitale, de la sensation en immobilier, Marie-Michèle Gagnon, avait déjà son laissez-passer pour la finale 2020. Il ne restait donc qu’à savoir qui entre les formations du Construction Alain Morin, Couture Timber Mart ou bien de l’Industrielle Alliance Anik Veilleux-Kendall, seraient leurs adversaires.

L’Industrielle Alliance a gagné 6-4 contre le Construction Alain Morin. Nous avons eu droit à une bonne prestation des deux lanceurs en présence et avons été témoins du plus long « triple » de 2 points de l’histoire de la ligue. Ce dit frappeur tient à dédier ce triple à une partisane de première heure, Mme Karen Boersen. Le meilleur à l’attaque pour les noirs fût Jean-Robert -« Pierre-Paul» Lyrette avec une performance de 2 coups sûrs en 3 présences et 2 points produits. En ce qui a trait à l’attaque du Veilleux-Kendall, ces derniers ont capitalisé en 3e manche avec 4 points.

Dans le dernier match de la soirée, le Via Capitale se mesurait à l’attaque anémique du Couture Timber mart. Ils ont connu une excellente troisième manche au bâton avec une production de 4 points. Le duo Laroche père et fils aura d’ailleurs contribué de belle façon offensivement à cette manche, de même que le vétéran de St-Norbert, Gilles Fréchette. Cependant, ceci n’aura pas été suffisant pour battre la puissance incontestée de la ligue. En fin de match, ils ont même eu droit à quelques balles rapides du grand Martin Houle, lui qui avait comme receveur un certain Sean « Goldberg » Boersen. Résultat de la partie, victoire du Via Capitale, alors que la défaite est allée à la fiche du lanceur Patrick Lefebvre, sa première de la saison.

Nous souhaitons donc la meilleure des chances aux deux équipes en finale. Certaines sources affirment que M. Guy (Joe) Marchand pourrait être présent, afin de remettre le trophée à l’équipe championne.